'Siyah Kalp'te alevler yükseldi

SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’, dün akşam yayınlanan dokuzuncu bölümüyle ekranlara geldi.

Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketi ile 4 saat 10 dakika TT listesinde yer aldı.

Dizinin 9'uncu bölümü; ABC1 20+’da 5.05 izlenme oranı 12.92 izlenme payı, Total’de 4.99 izlenme oranı 13.52 izlenme payı, AB grubunda ise 3.17 izlenme oranı 9.05 izlenme payı elde etti. REKLAM 'SİYAH KALP’İN 9'UNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sumru’nun büyük sırrının ortaya çıkmasıyla tüm gözler Nuh ve Melek’e çevrildi. Hikmet’in konağın ortasına bıraktığı bomba herkesi derinden etkiledi. Samet ve Hikmet ikizleri fırsatçılıkla suçladı. Bu sırada Sumru’nun onları neden bırakıp gittiğini açıklamasıyla iki kardeş iyice yıkıldı. Konaktan apar topar çıkan Nuh ve Melek, Samet’in adamları tarafından kaçırıldı. Samet, şüphelerini gidermek için kardeşlerin canını yakmaktan geri durmadı.

Sumru gerçekleri açıkladı; Yaşanan şok Melek, Cihan, Nuh ve Sevilay arasında da dengeleri değiştirdi. Cihan ve Sevilay, Samet ve Hikmet’in nifak tohumlarıyla bir anda aşık oldukları kişilere sırtlarını döndü. Sevilay ve Cihan’ın hayal kırıklığı; REKLAM SAMET, SUMRU VE NİHAYET’İ KONAKTAN KOVDU Öfkeden gözü dönen Samet, Sumru ve Nihayet’i konaktan kovdu. Ellerinden her şeylerini alarak onları ıssız bir yere bıraktırdı. Yapılanlara göz yummayan Enise de Hikmet ve Samet’in hışmından nasibini aldı ve işinden oldu. Enise, zor durumda olan Sumru ve Nihayet’e kapısını açtı.

Sumru ve Nihayet konaktan kovuldu; Cihan’ın Sevilay’ı aldattığı görüntüleri ortaya çıkmasıyla ortalık iyice karıştı. Sevilay ve Cihan evliliklerinde bir sorun yokmuş gibi görünmek isterken yaşadıkları hayal kırıklığıyla birbirlerine yakınlaştılar. Sevilay ve Cihan yakınlaştı; Tahsin, Nuh ve Melek’i alıkonuldukları yerden kurtardı. İki kardeş kendilerine yapılan bu haksızlık karşısında tutuldukları yeri ateşe verdiler.

REKLAM İşte geceye damgasını vuran iki kardeşin intikamı; ONUNCU BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI “SUMRU ŞANSALAN’LA EVLİLİĞİMİ BİTİRME KARARI ALDIM!” Heyecanla izlenen dizinin ekrana gelen dokuzuncu bölümünün hemen ardından onuncu bölüm tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Nuh ve Sevilay’ın karşılaşması sonucu ilk yüzleşme yaşanırken Sevilay, Cihan’dan hemen boşanmak istiyor. Samet’in basına Sumru ile ayrılma kararını açıklaması suların durulmayacağının sinyallerini verirken Sumru, onu kabul etmeyen çocukları Esat ve Harika’ya açıklamalar yapıyor. Anne özlemi çeken Melek, Sumru’yu ziyarete geliyor ve ikilinin duygu dolu anları yeni bölümde yaşanacakların merakını gitgide arttırıyor.

'Siyah Kalp’in 10. Bölüm Tanıtımı; Yönetmenliğini; Ali Balcı’nın, senaristliğini Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.