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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp'ten merakla beklenen yeni tanıtım yayınlandı

        'Siyah Kalp'ten yeni tanıtım yayınlandı

        Show TV'nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 23:55 Güncelleme: 23.09.2024 - 23:55
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        'Siyah Kalp'ten yeni tanıtım
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        Yayınlanan tanıtımda Nuh, Sumru’dan intikam almak için konağa girmeye hazırlanırken; Nihayet, Sumru’nun bir şey gizlediğini anlıyor. Sumru gitgide köşeye sıkışırken, Nuh ve Melek’in herkesin ortasında gerçekleri açıklayacağını söylemesi bölüme dair merak dozunu artırıyor. Samet’in oğlu Cihan’a, “Sevilay mı ailen mi?” diye sorması akılları karıştırırken, Nuh’un Sumru’ya “Vaktin doldu. Bu yelkovan bu akrep on ikiyi vurdu mu ortalık karışır kıyamet kopar!” demesi tanıtıma damga vuruyor.

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        SİYAH KALP’İN 2. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Sumru, ikizleri dolandırıcılıkla suçlayıp anneleri olduğunu inkar edince Melek ve Nuh’un yıllardır bekledikleri an hiç düşündükleri gibi olmadı. Sumru’nun anneliğini reddetmesine içerleyen Melek ve Nuh, Kapadokya'da kalarak ona annelik borcunu ödetmeye karar verdi. Şansalan konağında ise Sevilay ve Cihan’ın nişan haberinin yankıları sürerken Sevilay, Cihan’ın kararını anlamaya çalıştı. Konakta düzenlenen nişan gecesinden kaçmak isteyen Sevilay yolda trafik kazası geçirince yardımına Nuh koştu. Sevilay’ın nişandan kaçtığını gizleyen Hikmet, Sevilay’ın dönmesiyle yüzüklerin takılmasını sağladı.

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        Melek, konakta Nihayet Hanım’ın fizyoterapisti olarak işe başladı. Şansalanları uzaktan takip eden Tahsin ise Nuh’la iletişime geçti. Samet, sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri ailesinden saklayıp kendi istediği düzeni kurmaya devam ederken, karşısında Melek ve Nuh’u gören Sumru’nun huzuru iyice kaçtı. Cihan, Sevilay’la evlilik yoluna girip öğrendiği sırrı saklamaya çalışırken Melek’i de aklından çıkaramaz oldu. Sevilay ve zor anında en büyük destekçisi olan Nuh ise birbirlerine yakınlaşmaya başladı. Bölümün finalinde bağ evinde çıkan yangın ise herkesin yüreğini ağzına getirdi ve “Nuh, içerdeki herkesi kurtarabilecek mi?” sorusu merak konusu oldu.

        Yönetmenliğini Kerem Çakıroğlu’nun, senaryosunu ise Yıldız Tunç’un üstlendiği Siyah Kalp’in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        Siyah Kalp, yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

        İşte Siyah Kalp’ten Yeni Tanıtım;

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