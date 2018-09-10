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Siyah sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor!

22.06.2018 - 14:40 | Güncelleme:

Siyah sarımsağın normal sarımsaktan daha faydalı olduğu söyleniyor. Japonya, Avustralya, Amerika ve Avrupa ülkelerinde mutfak sektöründe oldukça popüler bir yere sahiptir. Peki, faydaları nelerdir?

  • 1 Siyah sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor!
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    Normal sarımsaktan daha faydalı olduğu söylenen siyah sarımsak, Japonya, Avustralya, Amerika ve Avrupa ülkelerinde mutfak sektöründe oldukça popüler bir yere sahiptir. Peki, faydaları nelerdir? 

  • 2 Siyah sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor!
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    Normal sarımsaktan daha faydalı olduğu söylenen siyah sarımsak, Japonya, Avustralya, Amerika ve Avrupa ülkelerinde mutfak sektöründe oldukça popüler bir yere sahiptir. Peki, faydaları nelerdir? 

  • 3 Siyah sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor!
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    • Bağışıklık sistemini güçlendirir.

  • 4 Siyah sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor!
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    • Hücreleri yeniler.

  • 5 Siyah sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor!
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    • Beyaz sarımsağa göre daha fazla antioksidan içerir.

  • 6 Siyah sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor!
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    • Kansere karşı koruyucudur.

  • 7 Siyah sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor!
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    • Damar sertliğine karşı tedavi edicidir, kalp ve damar sağlığını korur.

  • 8 Siyah sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor!
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    • Beyin hücrelerini serbest radikal hasarına karşı korur.

  • 9 Siyah sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor!
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     • Hafıza bozuklukları semptomlarını azaltır.

     

     

  • 10 Siyah sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor!
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    • Alzheimer ve romatoid artrit, kronik hastalıklar ve dolaşım sistemi hastalıklarını önleyici ve tedavi edicidir.

  • 11 Siyah sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor!
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    • Diyabet (şeker hastalığı) semptomlarını iyileştirir.

  • 12 Siyah sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor!
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    • Enfeksiyonları önler.

  • 13 Siyah sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor!
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    • Kronik böbrek rahatsızlıklarında, tedavinin toksik etkisini azaltır.

  • 14 Siyah sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor!
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    • Serbest radikallerin vücudumuza ve cildimize vermiş olduğu zararları önler ve ortadan kaldırır.

  • 15 Siyah sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor!
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    • Sindirim ve dolaşımı artırır.

  • 16 Siyah sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor!
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    • Tansiyonu düzenlemeye yardım eder.

  • 17 Siyah sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor!
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    • Doğal mide koruyucudur.

     

  • 18 Siyah sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor!
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    • Hiperlipidemi ve hiperglisemi durumlarını önlemeye yardımcıdır.

     

  • 19 Siyah sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor!
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    • Yaşlanmayı geciktirir.

     

  • 20 Siyah sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor!
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    • Antialerjiktir. 

  • 21 Siyah sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor!
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    • Yorgunluğu önler.

  • 22 Siyah sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor!
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    • Saç ve cilt sağlığını korur.

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  • 24 Siyah sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor!
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  • 25 Siyah sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor!
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  • 26 Siyah sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor!
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YORUMLAR 3
  • Misafir 22 Haziran 2018 Cuma 16:06
    milleti kuru sogana muhtac ettiler siyah sarimsak haberi yapiyorlar
  • Misafir 22 Haziran 2018 Cuma 16:34
    ecevit seker una pirince yüzde 400 ötekilere yüzde 700 zam. bu günleri hatirlayin namkör olmayin.
  • Misafir 23 Haziran 2018 Cumartesi 13:17
    he şimdi hiç zamyok sende kör olma
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