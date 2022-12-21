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Haberler Gündem Çevre Siyaha bürünen nehirle ilgili flaş gelişme!
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Siyaha bürünen nehirle ilgili flaş gelişme! Bakanlık faaliyetlerini durdu

Mersin'in Silifke ilçesinde, bir ay önce başlayan ve son günlerde tamamen siyaha bürünen Göksu Nehri ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiği kuş cennetini de tehdit eden nehrin durumuyla ilgili harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, nehri kirlettiği tespit edilen 2 pirina işleme tesisinin faaliyetini durdurdu. Bakanlık ayrıca, 3 milyon 73 bin lira idari para cezası uyguladı

Siyaha bürünen nehirle ilgili flaş gelişme!
DHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Nehri'nin denize dökülen kısmında su renginin siyaha döndüğü ihbarlarıyla harekete geçti. Nehirde inceleme yapılması için bölgeye çevre denetim ekipleri sevk edildi.

2 PİRİNA İŞLETME TESİSİ TESPİT EDİLDİ

Göksu Nehri'nin geçtiği Mut ve Silifke ilçelerinde, su kirliliğine neden olabilecek tesislerin tamamında gece saatleri de dahil olmak üzere aralıksız denetim yapıldı. Denetimlerde, atıklarını çevre mevzuatında belirlenen usul ve esaslara aykırı bertaraf ederek Göksu Nehri'ni kirleten 2 pirina işleme tesisi tespit edildi.

FAALİYETİ DURDURMA VE PARA CEZASI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mersin Göksu Nehri'ndeki renk değişimi ihbarı üzerine ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. İnceleme sonucunda Göksu Nehri´ni kirlettiği tespit edilen 2 pirina işleme tesisine; faaliyeti durdurma ile 3 milyon 73 bin TL idari para cezası uyguladık. Adli süreç başlattık" ifadelerine yer verildi.

İŞLETME YETKİLİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, Mut ilçesi sınırlarında 23 zeytinyağı üretim fabrikası ile 2 pirina işleme tesisinin, Silifke ilçesinde ise 8 zeytinyağı üretim fabrikası ile 1 pirina işleme tesisinin bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, denetimlerle ilgili bilgiler verilerek şu ifadelere yer verildi:

"Göksu Nehri'nin renginin karasu deşarjından değişmesi ve buna bağlı koku oluşumu söz konusu olması nedeniyle müdürlüğümüzce denetimler gerçekleştirildi. Yapılan rutin denetimler sırasında Göksu Nehri'ne karasu deşarjı yaptığı tespit edilen 1 adet işletmeye 25 Kasım 2022 tarihinde müdürlüğümüzce 2872 sayıl Çevre Kanunu'nca 131 bin 516 TL idari para cezası uygulanmıştır.

18-20 ve 21 Aralık 2022 tarihlerinde bölgede bulunan tesislere yönelik gece ve gündüz saatlerinde denetim faaliyetleri gerçekleştirildi. Çevre Kanunu'na muhalefet eden 1'i önceden tespit edilen 2 adet işletmeye 2872 sayılı Çevre Kanunu'nca toplam 2 milyon 941 bin 920 TL idari para cezası uygulandı. Toplam uygulanan idari para cezası 3 milyon 73 bin 436 TL oldu.

Bu tesislerin faaliyetleri Çevre Kanunu kapsamında gerekli önlem ve izinler alınıncaya kadar durdurulmuştur. Aynı zamanda bu işletmelerin yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunularak adli süreç başlatılmıştır. Bölgede bulunan ve atık su (zeytin karasuyu) oluşturan tesislere yönelik denetim faaliyetleri devam etmektedir."

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