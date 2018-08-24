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Siyam ikizleri Derman ve Yiğit ilk bayramlarını kutluyor!

Antalya'da kafadan yapışık dünyaya gelen siyam ikizleri Derman ve Yiğit, ilk bayramlarını kutluyor. 22 Haziran'da sezaryenle dünyaya gelen Evrensel ailesinin kafadan yapışık siyam ikizleri, Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu oldu. Evde bakımları yapılan, beyinleri ayrı ancak ana toplardamarı ortak olan ikizlerin gelişim göstermesi, gülümsemesi aileyi de mutlu ediyor

24.08.2018 - 11:43 | Güncelleme: AA

Antalya'da kafadan yapışık dünyaya gelen siyam ikizleri, sempatik tavırlarıyla ailenin prensleri oldu.

Alanya ilçesinde 22 Haziran'da sezaryenle dünyaya gelen Evrensel ailesinin kafadan yapışık siyam ikizleri, Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu oldu. Evde bakımları yapılan, beyinleri ayrı ancak ana toplardamarı ortak olan ikizlerin gelişim göstermesi, gülümsemesi aileyi de mutlu ediyor.

AA'nın haberine göre; Turizm sektöründe işçi olarak çalışan 40 yaşındaki Ömer ve 32 yaşındaki Fatma Evrensel çiftinin özenle bakımlarını yaptığı, anne sütü ve biberonla beslediği ikizlerin gülümsemesi ve beslenmelerinin normal şekilde devam etmesi aileyi de mutlu ediyor.

Evrensel ailesi, Derman ve Yiğit ismi verilen bebeklerini ayrı ayrı kucaklarına almanın hayalini kuruyor.

"PRENSLERİMİZLE İLK BAYRAMIMIZI KUTLUYORUZ"

Anne Fatma Evrensel, bakımlarını evde yaptığı bebeklerin yapışık olmaları nedeniyle biraz zorlandığını söyledi.

Eşinin yardımıyla zorlukların üstesinden geldiklerini belirten Evrensel, "Çok şükür bir sıkıntıları yok, sadece bitişik olduğu için zorlanıyorum. Kucağıma, yatırarak alabiliyorum. Prenslerimizle ilk bayramımızı kutluyoruz" dedi.

Bebeğinin biri ağlarken diğerinin uyuduğunu bazen de ikisinin aynı anda ağladığını dile getiren Evrensel, birini uyuturken diğeri ağladığında zorlandığını anlattı.

Bebeklerinin bir an önce sağlığına kavuşmasını dileyen Evrensel, "Sağ salim ayrılsınlar, evimizde koştursunlar istiyorum. Üç ay sonra tedavilerimiz başlayacak. Doktorlar damarlarına bakacaklar. 'Ameliyatı 6 aylıkken yapacağız'. dediler. İkisini de kurtarmaya çalışacaklar. Umutluyuz, inşallah ayrı ayrı kucağımıza alacağım" diye konuştu.

Bebeğinin ikisinin de gelişiminin iyi olduğunu ve eşinin yardımıyla çocuklarını büyütmeye çalıştığını anlatan Evrensel, şunları kaydetti: "Artık tepki veriyorlar, gülüyorlar. Yiğit çok komik, sempatik tavırları var. Derman genelde uyuyor. Derman rahatsız olmasın diye, Yiğit'i hep uyutmaya çalışıyoruz. Ailemizin prensleri inşallah sağlıklı, ayrı olarak yürüyecekler. Yapışık olmalarına rağmen ciddi sıkıntıları yok. Yapışık olduklarını ilk öğrendiğimde aldırmak için doktora gittim, sonra vazgeçtim. 'Allah'ın verdiği canı aldırmayayım.' dedim. Kıyamadım, eli ayağı belliydi, kalbi atıyordu. Duyuyorsun, hissediyorsun. Doktorlar ısrarla 'Alalım.' dedi, hatta doğuma girdiğimizde bile bana çok kızdılar. 'Niye aldırmadın, böyle olduğunu bile bile.' dediler. Bile bile doğurdum, ne verdiyse Allah'ım verdi. İyisini de kötüsünü de o verecek, iyi ki doğurmuşum. İki prens geldi, iki yakışıklı oğlum oldu. Onlarla güzel zaman geçiriyorum."

Baba Ömer Evrensel de bebeklerinin sağ salim ayrılmalarını, sağlıklı olarak eve dönmelerini hayal ettiklerini belirterek, umutlu olduklarını söyledi.

 

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