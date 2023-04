“Siyasi darbe girişimi” tartışması

HABERTURK.COM

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, "15 Temmuz'da büyük bir deneme yaptılar. 15 Temmuz halk sokaklara döküldü. 15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. Şimdi burada söylüyorum. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimidir bu kadar açık ve net. 14 Mayıs 2023 Batı'nın siyasi darbe girişimidir" dedi.

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nda konuşan Soylu, "Bu seçim kolay bir seçim değildir" diyen Bakan Soylu, "Bu seçim herkesin bütün müktesebatını ortaya koyduğu bir seçimdir. Bu seçim herkesin bütün birikimini ortaya koyduğu bir seçimdir. Ben size söyleyeyim. Onun için bütün birikiminizi ortaya koymalıyız. Ben koymaya çalışıyorum. Hayatımda ne kadar nereye dokunduysam her birini harekete geçirmeye çalışıyorum. Çünkü bu bizim şahsi meselemiz değildir. Bu sadece bizim memleketimizin meselesi de değildir. Biz 2016 yılında seçimlerinde memleket meselesi diye seçimlere girdik. Hatta farklı bir kampanya için ben o kampanyanın dışında aday olduğum Trabzon'da memleket meselesi diye bir kampanyayla çıktım. Sonra bütün Türkiye'ye yayıldı. Ama bu mesele âlemi İslam'ın meselesidir. Bu mesele mazlumların meselesidir. Bu mesele önümüzdeki yüzyılların meselesidir. Bu mesele etrafımızdaki coğrafyanın meselesidir. Bu mesele dünyaya yeniden nizam verip vermeme meselesidir" dedi. Batıyı eleştiren Soylu, "15 Temmuz'da büyük bir deneme yaptılar. 15 Temmuz halk sokaklara döküldü. 15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. Şimdi burada söylüyorum. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimidir. Bu kadar açık ve net. 14 Mayıs 2023 Batı'nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs'ta her birini bir araya getirerek oluşturabilecek darbe girişimidir. Bunu ben söylemedim. Bunu bugün Amerika'nın başındaki zat, yıllar öncesi söyledi. Yıllar önce denedikleri bütün yöntemler berhava olunca ancak böyle bir yöntemle Türkiye'yi ele geçirebileceği ifade ettiler. Biz Türkiye'yi az düşünüyoruz Amerika'nın başındaki zat çok düşünüyorsa bizim söylediklerimiz yanlıştır. Ama biz Türkiye'yi hakikaten düşünüyoruz. Amerika'nın başındaki zat dahi çok düşünüyorsa söylediklerimiz doğrudur" diye konuştu.

Soylu’nun sözlerine muhalefetten tepki geldi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, “14 Mayıs akşamı kazandığımız takdirde darbe olacakmış hadi oradan be. Türkiye'nin güvenliğinden sorumlu olan bunu konuşuyorsa eğer… Bu ülkenin insanları her bir evladı AK Partiye oy veren de dahil has evladıdır… Ama AK Parti paydaşlarının yöneticilerin yaptığı açıklamalar bu ülkeye yönelik çok büyük tehdittir" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da şu ifadeleri kullandı:

“Bu darbeci kafanın ifadesi. Demokrasiye inanmayanların, halkın iradesine saygı göstermeyenlerin, baskıcı zihniyetin bir ifadesi bu. Sonuçta 14 Mayıs'ta vatandaşımız hür iradesiyle sandığa gidecek ve bundan sonra ülkeyi kimin yöneteceğini, Meclis'te kimin olacağına karar verecek. Bunu siz ‘darbe' olarak ifade ediyorsanız, demek ki sizin vatandaşın iradesine hiç saygınız yok. Vatandaş sizi destekliyorsa sorun yok ama sizi desteklemiyorsa, eğer size onay vermiyorsa darbe ve farklı şekilde ifade edilmesi. Bu anlaşılır gibi bir şey değil.”