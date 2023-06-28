MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Bahçeli, bu yılın ilk 6 ayında hüzünlü ve sevinçli günlerin yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

"Bunların başında hepinizin hatırlayacağı gibi 6 Şubat'ta 'yüzyılın felaketi' olarak nitelendirilen 11 ili kapsayan 50 bini aşkın vatan evladının şehit, 117 bin vatan evladının yaralandığı acılı günlerden geliyoruz. Bunun yanında iki önemli olay da yaşanmıştır. Bunlardan bir tanesi 14 Mayıs'ta yapılmış olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri sonra 28 Mayıs'ta yaşanmış Cumhurbaşkanlığı seçimini de idrak ediyoruz. Böyle bir süreç içinde Türkiye'de artık seçimler son bulmuştur. Millet iradesi kendini ortaya koymuş ve Türkiye'yi kalıcı bir cumhurbaşkanlığı sistemi içinde istikrara kavuşturmuştur. Bu siyasi istikrarın devamında yarar vardır."

Seçimlerin bittiğine ve tartışmaların son bulduğuna dikkati çeken Bahçeli, 2023'ün ikinci 6 ayı ile 2024'ün ilk 6 ayı arasında siyasette iki önemli olayın yaşanacağını anlattı.

Yasa gereği siyasi partilerin en az 2, en fazla 3 yıl içinde olağan kongrelerini yapacaklarını ifade eden Bahçeli, ikinci olayın da 2024 yılı mart ayında gerçekleştirecek Mahalli İdareler Seçimi olduğunu dile getirdi.

Siyasi partilerin kendilerini mahalli idareler seçimlerine hazırlamak durumunda olduğunu anlatan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bunu yaparken bir konu üzerinde özellikle durmak gerekiyor. Mademki Türkiye millet iradesiyle bir siyasi istikrara kavuşmuştur, bu siyasi istikrarın siyasi partilerde de kendisini hissettirmesi lazımdır. Yani siyasi partilerin normal süreç içinde yasanın öngördüğü, gönül vermiş insanlarının hedeflediği yolda gayet olgun karşılıklı bir saygı içinde kongrelerini tamamlayarak demokrasimize seviye kazandırmalarında yarar vardır. Bu bugünler için çok önemli bir konudur. Buna dikkat etmek lazımdır."

"KÜRESEL GÜÇLER BOŞ DURMAMAKTADIR"

Bir çok olayla karşı karşıya kalan Türkiye'nin çevresinde sıcak iklimlerin de bulunduğunu anlatan Bahçeli, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın iklimlerden biri olduğunu işaret etti.