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Siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesinin, bazı siyasi partilerin 2014 ve 2015 yıllarına yönelik mali denetimine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Türk Birliği Partisi ve Emekçi Hareket Partisi hakkında oy birliğiyle karar çıktı

23.10.2018 - 06:42 | Güncelleme: AA

Anayasa Mahkemesinin, Türk Birliği Partisi ve Emekçi Hareket Partisinin 2014 ve 2015 yıllarına ait mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüksek Mahkeme, Türk Birliği Partisi'nin 2014 yılı kesin hesap incelemesinde, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle 160 lira gider karşılığı parti mal varlığının söz konusu kanunun 75'inci maddesi uyarınca Hazineye irat kaydedilmesine; 14 bin 39 lira 99 kuruş gelir ve 12 bin 105 lira 27 kuruş giderin Hazineye irat kaydedilenler dışındaki kısmının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı kanuna uygun olduğuna oy birliğiyle karar verdi.

Emekçi Hareket Partisi'nin 2014 yılı kesin hesap incelemesinde ise 65 bin 500 lira 74 kuruş gelir ve 65 bin 600 lira giderin doğru, denk ve kanuna uygun olduğuna oy birliğiyle hükmedildi. 

Yüksek Mahkeme tarafından Emekçi Hareket Partisi'nin 2015 yılı kesin hesap incelemesinde de 80 bin 800 lira gelir ve 80 bin 700 lira giderin doğru, denk ve kanuna uygun olduğu oy birliğiyle kararlaştırıldı.

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