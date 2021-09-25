Siyasi partilerin mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı

AA

Yüksek Mahkeme, Saadet Partisi'nin 2017-2018, Demokratik Sol Parti'nin 2017, Türkiye Komünist Hareketi Partisi'nin 2017-2019, Türkiye İşsizler ve Emekçiler Partisi'nin 2019, Hak ve Eşitlik Partisi'nin 2018-2019, Halkın Yükselişi Partisi'nin 2018, Hak ve Özgürlükler Partisi'nin 2017, Vatan Partisi'nin 2017-2018, Toplumcu Kurtuluş Partisi'nin 2017-2018, Ulusal Parti'nin 2018, Sağduyu Partisi'nin 2018-2019, Kürdistan Özgürlük Partisi'nin 2018, İşçi Demokrasisi Partisi'nin 2018, Hak ve Adalet Partisi'nin 2018, İlk Parti'nin 2018, Özgürlük ve Sosyalizm Partisi'nin 2018, Demokratik Bölgeler Partisi'nin 2018 ve Yurt Partisi'nin 2018-2019 yılı kesin hesap incelenmesinde, bu partilerin gösterdikleri gelir-gider toplamının eldeki bilgilere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna oy birliğiyle karar verdi.