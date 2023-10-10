Size "Amaç neydi?" diye sordurtacak birbirinden başarısız tasarımlar
Bir tasarımcının amacı; işlevselliği ve sanatı bir araya getirmektir. Ancak bazı zamanlar işler, istendiği gibi gitmeyebilir. Durum böyle olunca ortaya hem güldüren hem de kafa karıştırıcı birçok ilginç manzara çıkabilir.
"En azından yastıklı."
"Deliği olmadığı için içi su dolu bir bank."
"Mutant bebek için bebek bezi."
"Tekerlekli sandalye için mi?"
"Gözleri başının önünde olan at."
"Sadece borularla bağlayın!"
"Büyükannem 2018'de inşa edilmiş bir apartman dairesi satın aldı, bunu yeni fark ettim."
"O meşhur halı kaplı banyoyu kendi gözlerimle göreceğimi hiç düşünmezdim..."
"Alışveriş merkezinde bankların olduğu yer hariç tüm yürüyüş yolu tavanla kaplı."
"Yaşadığım ABD şehrinde, bu yeni halka açık çöp kutuları, posta göndermeye çalışan yaşlı insanların kafasını kesinlikle karıştıracak."
"Otel odamın merdiveni."
"Kursumdaki öğrenciler mahremiyetin yeterince sağlanmadığından şikayetçi oldu ve sorunu çözmek için cam kapılar takmaya karar verdiler."