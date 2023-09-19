Size "Dünya ilginç bir yer!" dedirtecek 14 fotoğraf

6 Şurada Paylaş!









"Japonya'daki bazı asansörlerin köşesinde, asansörün durmasına neden olan ve insanları içeride mahsur bırakabilecek elektrik kesintileri ve/veya deprem durumlarına karşı su, yiyecek ve hatta mini tuvalet gibi şeyleri içeren bir Acil Durum Kiti bulunur."