Yargıtay'dan "sizi köpeğime ısırtırım" sözüne flaş karar!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Yargı "Sizi köpeğime ısırtırım" sözüne Yargıtay'dan flaş karar!
ABONE OL

Yargıtay'dan "sizi köpeğime ısırtırım" sözüne flaş karar!

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yanındaki köpek ile karşısındakileri tehdit eden kişiye "tehdit" suçundan yerel mahkemece verilen mahkumiyet kararını bozdu. Daire, sanığın eyleminde kullandığı köpeğin silah sayılmasına hükmetti

"Sizi köpeğime ısırtırım" sözüne Yargıtay'dan flaş karar!
0:00 / 0:00
AA

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yanındaki köpek ile karşısındakileri tehdit eden kişiye "tehdit" suçundan yerel mahkemece verilen mahkumiyet kararını bozdu.

Dairenin kararına göre, Ürgüp'te alkollü şekilde aracıyla seyir halindeyken başka araca çarparak kazaya sebebiyet veren bir kişi, yanındaki kurt köpeğini göstererek çarptığı araçtakileri, "Elimdeki köpeği bırakır sizi ısırtırım, arabamı yaptıracaksınız" diyerek tehdit etti.

DOSYA YARGITAY'A TAŞINDI

Kazaya karışanların şikâyeti üzerine hakkında soruşturma açılan söz konusu kişi hakkında, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasını öngören Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 106/1. maddesinde belirtilen "tehdit" suçundan dava açıldı. Ürgüp 4. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın "tehdit" suçundan cezalandırılmasına karar verdi. Kararının temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

"SİLAHLA TEHDİT" SUÇU KAPSAMI

Dairenin kararında, "elimdeki köpeği bırakır sizi ısırtırım" dediği anlaşılan sanığın eyleminin, 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi içeren TCK'nin 106/2-a maddesindeki "silahla tehdit" suçu kapsamında kaldığına işaret edildi. Bu nedenle hatalı değerlendirmeyle aynı kanunun 106/1'inci madde ve fıkrası uyarınca hüküm kurulmasının kanuna aykırı olduğu belirtildi.

BİR ÜYE GÖRÜŞE KATILMADI

Dairenin bir üyesi ise tehdit eyleminde kullanılan "köpeğin silah sayılmasına" ilişkin çoğunluk görüşüne katılmadı. Karşı oy yazısında, "silah" kavramının TCK'nin 6/1-f maddesinde düzenlendiği, köpeğin silah olup olmayacağının aynı maddenin, "Silah deyiminden, saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler anlaşılır" şeklindeki 4. alt bendi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği aktarıldı.

Kanundaki söz konusu bende göre, "saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile, fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler"in silah kapsamında sayıldığı ifade edilen karşı oy yazısında, şunlar kaydedildi:

"Terlik, taş, bardak, kül tablası, kemer, şişe, sandalye, kürek, oklava, tırnak çakısı, süpürge sapı gibi cisimler, bu bendin örnekleri olup, kullanıldığı suç ve kullanılma biçimine göre silah olarak kabul edilmelidir. Köpek cisim değil bir canlıdır, dolayısıyla silah olarak kabul edilmemelidir. Köpeğin, dava konusu olaydaki gibi suçta kullanılması halinde, suçun nitelikli hali oluşmamakla birlikte, temel ceza belirlenirken, alt sınırdan uzaklaşılmalı ve buna gerekçe olarak kabul edilmelidir."

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yarını da biz inşa ...
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinde SON DURUM: Sağlık Bakanlığı promosyon 2022 ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman ...
HAYVANA EZİYET | Bir barınakla daha ilgili inceleme başlatıldı! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Bir barınakla daha ilgili inceleme başlatıldı!
E-devlet şifresi nasıl alınır, kimler e-devlet şifresi alabilir, hangi belgeleri götürmek gerekir?
GÜNDEM E-devlet şifresi nasıl alınır?
Ankara'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM Bariyere çarpan otomobil alev aldı: 3 ölü, 1 yaralı
Son dakika: İçişleri'nden ölümlü otobüs kazaları hakkında açıklama
GÜNDEM İçişleri'nden ölümlü otobüs kazaları hakkında ...
"DALMIŞIM" DEDİ | 40 kişi yaralanmıştı! Şoför tutuklandı! İfadesi "Pes" dedirtti! - Haberler
GÜNDEM 40 kişi yaralanmıştı! Şoför tutuklandı! İfadesi "Pes" ...
Hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi! - Güncel haberler
GÜNDEM Hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi!
15 yaşındaki çocuğa silahlı soygun şoku! - Haberler
GÜNDEM 15 yaşındaki çocuğa silahlı soygun şoku!
8 yıllık yol kavgası cinayetle bitti! -Güncel haberler
GÜNDEM 8 yıllık yol kavgası cinayetle bitti!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.