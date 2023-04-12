Akşener: Sizin hakkınızı yiyenler hesap verecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Sizin hakkınızı yiyenler hesap verecek"
ABONE OL

Akşener: Sizin hakkınızı yiyenler hesap verecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, başkent Ankara'da açıklamalarda bulundu. Akşener, "15 Mayıs gününden itibaren sizin hakkınızı yiyenler, sizin paranızı çalanlar hesap verecek. Hepsi hukukla, yargıyla hesap verecek" ifadelerini kullandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan `İstasyon Caddesi Alternatif Bulvarı ve Altyapı Projesi'nin açılışı ile 'Etimesgut, Sincan Projeleri'nin tanıtım törenine katıldı.

DHA'da yer alan habere göre törende konuşan Akşener, 15 Mayıs´ta Millet İttifakı'nın iktidar olacağını belirterek, "İYİ Parti bu ülkenin sigortasıdır. 13´üncü cumhurbaşkanı; dürüstlüğüne, namusuna hepimizin kefil olduğu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak. 15 Mayıs gününden itibaren sizin hakkınızı yiyenler, sizin paranızı çalanlar hesap verecek. Hepsi hukukla, yargıyla hesap verecek. Siyasetçi parmağını uzatıp `Şunu yargılayın´ demeyecek. Cumhurbaşkanı çıkıp da `Hey Meral Akşener, bunlar daha iyi günlerin senin, başına neler gelecek´ diyemeyecek. Siyasetçi intikam makamı değildir. Ama çalanın, çırpanın, hırsızlık yapanın ensesinde olması için yargıyı hür ve korkusuz kılandır. Hukukun üstünlüğünü tam anlamıyla uygulayandır" dedi.

Seçmene seçimlerde sandığa gitme çağrısı yapan Akşener, "14 Mayıs günü her bir kardeşim bir başka kardeşini sandığa götürecek, sandıklara sahip çıkılacak. 14 Mayıs akşamı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan´ı elbette gayet büyük bir saygıyla yollayacağız ve Sayın Kılıçdaroğlu´nu Cumhurbaşkanlığı makamında alkışlayacağız" diye konuştu.

YAVAŞ: GERÇEK İHTİYAÇLAR İÇİN PARA HARCIYORUZ

Törende Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da konuşma yaptı. Yavaş, açılışını yaptıkları İstasyon Caddesi´nin uzun zamandır ihmal edilen bir proje oluğunu söyleyerek, "Bu projeyi yıllarca bakanlar, başbakanlar vaad etti; ama yapmak bize nasip oldu. Bunun gururunu 6 milyon Ankaralı ile hep birlikte yaşayacağız. Yine Etimesgut ve Sincan ilçelerinde tamamladığımız 10, temelini atacağımız da 13 proje için bir araya geldik. Bu çalışmaların toplam maliyeti 1 milyar lirayı bulacak; ama yapacağız. Halkın gerçek ihtiyaçları için para harcarsanız her yere yetiyorsunuz" diye konuştu.

Türkiye'deki herkesin ortak derdinin geçim sıkıntısı olduğunu söyleyen Yavaş, "Hem demokratik gelişimi sağlamak hem de yeni bir anlayış getirmek için ortaya çıkan 6'lı masa tertemiz bir sayfa açmak istiyor. Bu temiz sayfayı zaman zaman bozmak isteyenler oluyor; bunlardan bir tanesi de Kandil. Kandil, sürekli olarak 6'lı masayı zora sokacak açıklamalar yapıyor ve kirletmeye çalışıyor. Net bir şekilde söylüyorum; Kandil'i de başlarına yıkarız, PKK'ya da karşıyız. Bölücülükten bahsediliyorsa HÜDA-PAR'ın programını okuyun. Onlarla nasıl seçime gidiyorlar, önce onun cevabını versinler" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul’da iş hanı önündeki cinayette katil zanlısı yakalandı! - Güncel haberler
GÜNDEM İş hanı önündeki cinayette katil zanlısı yakalandı!
Kılıçdaroğlu'ndan eşine fotoğraf mesajı
GÜNDEM Kılıçdaroğlu'ndan eşine fotoğraf mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan Sadullah Ergin açıklaması
GÜNDEM Kılıçdaroğlu'ndan Sadullah Ergin açıklaması
Minik Eylül'ün ardından anneden de acı haber!
GÜNDEM Minik Eylül'ün ardından anneden de acı haber!
Son dakika: Mehtap bebeğin ölümündeki yeni detay tüyler ürpertti!
GÜNDEM Mehtap bebeğin ölümündeki yeni detay tüyler ürpertti!
İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 28. dönem İYİ Parti milletvekili adayları isimleri tam liste belli oldu
GÜNDEM İYİ Parti milletvekili adayları açıklandı!
Yol çalışmasında facia! İşçilerin arasına daldı: Ölüler ve yaralı var! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM İşçilerin arasına daldı: Ölüler ve yaralı var
Gaye Usluer "yuva"ya döndü
GÜNDEM Gaye Usluer "yuva"ya döndü
SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta bunları siyasi mevta yapmaya hazır mıyız? - Güncel haberler
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta bunları siyasi ...
Son dakika: Adnan Oktar ile birlikte 215 sanıklı davada cezalar onandı! - Son dakika haberler
GÜNDEM Adnan Oktar davasında flaş gelişme!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.