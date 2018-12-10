Kosova'nın Prizren kentinde bir grup üniversite öğrencisi tarafından sosyal medya üzerinden başlatılan 'Sizin için bir, birileri için çok' kampanyasında, 300'ün üzerinde mont toplandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece olduğu Kosova'da gençlerin başlattığı kampanya kapsamında toplanan montlar, Ankara Parkı'ndaki ağaçlara giydirildi.

İhtiyaç sahiplerine elden vermek yerine böyle bir girişimde bulunmak istediklerini belirten üniversite öğrencisi Afrim Krasniçi, 'insanlığın ölmediğini' hatırlatmak istediklerini söyledi ve ekledi:

"İhtiyaç sahibi ailelere eşya hediye etmek için bir inisiyatif aldım. Böyle bir girişim aslında Avrupa'da bazı kentlerde gerçekleşti. Ben de düşündüm, dedim ki 'Neden bunu Prizren'de de yapmayalım?' Sosyal medya üzerinden bu duyuruyu yaptığım zaman çok büyük bir destek aldım. Başka kentlerden de destekler geldi. Yani bu faaliyet diğer kentlerde de başlatılabilir. Gerçek anlamda biz gençler Kosova'nın geleceğiyiz, bu yüzden daha yaratıcı olmamız ve katkımızı sunmalıyız"

Vatandaşlar gün boyu parkta kurulan standa giymedikleri montları götürerek teslim ettiler.

YUNANİSTAN'DA 'KIYAFETLER AĞACA' ETKİNLİĞİ

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da Larissa Cezaevi İkici Fırsat Okulu yönetimi şehirde ilginç bir kampanya başlatmıştı.

Yunanistan'ın Larissa kentinde vatandaşlar kıyafetlerini ağaçlara giydirerek ihtiyaç sahibi insanların kullanması için Tahidromui Meydanı'nda bir araya geldi.

Organizasyonun kurucusu olan Giorgos Tranta, geçen yıl Bulgaristan'da böyle bir etkinlik gördüğünü ve kendi şehrinde de güzel olabileceğini düşündüğünü belirtti.

Facebook üzerinden oluşturulan ve kısa sürede büyük ilgi gören etkinlikte vatandaşlardan "giy" notunu bırakarak ihtiyaç duymadıkları mont, ceket veya paltolarını ağaçlara giydirmelerini böylece soğuk kış günlerinde ihtiyacı olan vatandaşlara yardımcı olacağını söyledi.

"Onlara yalnız olmadıklarını, acılarını, üzüntülerini birlikte yaşayabileceğimizi anlatmak istiyoruz" diyen Tranta bu etkinliğin Yunanistan'ın diğer şehirlerinde de yapılmasını umut ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ