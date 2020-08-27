Şizofreni araştırmasına ESOMAR’dan ödül

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Abdi İbrahim Otsuka, Şizofreni Dernekleri Federasyonu ve Xsights Araştırma ve Danışmanlık'tan ortak yapılan açıklamaya göre, Abdi İbrahim Otsuka’nın Xsights Araştırma ve Şizofreni Dernekleri Federasyonu ile birlikte gerçekleştirdiği “Türkiye Şizofreni Algısı, Bilgi Düzeyi ve Şizofreniye Bağlı Damgalama ve Ayrımcılık Araştırması” ile birçok uluslararası büyük şirketi geride bırakarak birinci oldu. Xsights böylece, ESOMAR tarafından Türkiye’de araştırmalara verilen ilk uluslararası ödüle sahip olma başarısını da göstermiş oldu.

Üç kategoride ve Birleşmiş Milletler sürdürülebilirlik kriterlerine göre puanlama yapılarak verilen ESOMAR Vakfı Ödülleri kapsamında "Fark Yaratma" kategorisinde değerlendirme yapılırken projenin, toplumsal ve küresel anlamda yarattığı sonuca ve bunun için yapılabilecekler konusunda oynadığı role bakılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Otsuka Şirket Yöneticisi Elif Elkin, şu açıklamada bulundu:

"Şizofreni alanında yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde böylesine değerli ödüller almak bizi gururlandırıyor. Abdi İbrahim Otsuka olarak sadece ürünlerimizle değil, hayata geçirdiğimiz farkındalık çalışmalarımızla da hasta ve hasta yakınlarının hayatlarını iyileştirmek için çalışıyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimizle şizofreni alanında toplumsal farkındalık yaratarak şizofreni hastaları ve yakınlarına destek olmayı amaçlıyoruz. Bugün ise çalışmalarımızı bir ödülle daha taçlandırdık. ESOMAR gibi 70 yıllık global bir vakıftan bu ödülü almak da ayrıca gurur verici. Bu kapsamlı çalışmanın, toplumumuzda şizofreniye bağlı damgalama ve ayrımcılıkla mücadele programlarını nasıl organize edeceğimiz konusunda hepimize ışık tutacağına inanıyorum. Aldığımız bu ödüller bizi önümüzdeki projeler için daha da yüreklendiriyor."

Şizofreni Dernekleri Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Haldun Soygür, "Abdi İbrahim Otsuka’nın desteğiyle hayata geçirdiğimiz 'Türkiye Şizofreni Algısı, Bilgi Düzeyi ve Şizofreniye Bağlı Damgalama ve Ayrımcılık' araştırmasını ise diğer araştırmalardan farklı bir yere koyuyoruz. Şizofreninin toplumda nasıl algılandığı, şizofreni hakkında ne düzeyde bilgi sahibi olunduğu ve şizofreniye ilişkin damgalama ve ayrımcılığın tüm Türkiye’yi temsil eden bir örneklem üzerinden bir araştırma tasarımı ile düzenlenmiş olması bu araştırmayı özgün kılıyor. Büyük önem verdiğimiz bu araştırmanın uluslararası arenada ödülle taçlandırılmasının mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Xsights Araştırma ve Danışmanlık Kurucu Çiğdem Penn ise "Sektörümüzün kalite ve etik kriterlerini dünya genelinde belirleyen ESOMAR tarafından ödüllendirilmek müthiş bir duygu. Böyle bir ödülü ülkemize, sektörümüze kazandırmış olmaktan dolayı gururluyuz. Çalışmalarımızın karşılığının global bir kurum tarafından tanınması, ESOMAR Insight Festival’ de dünya çapında iyi örnek olarak tanıtılacak olması, böylesine değerli ve önemli bir konuda fark yaratabilmesi, 'iyi ki araştırmacı' olmuşum dedirten bir durum... Ülkemize daha nice global ödüller getirmeyi, müşterilerimizin işlerine, toplumumuzun dinamiklerine olumlu katkılar yapmaya devam etmeyi diliyor, çalışmada emeği geçen ekibime, Abdi İbrahim Otsuka’ya ve Şizofreni Dernekleri Federasyonuna teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.