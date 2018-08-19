SJK Seinajoki - Ilves maçı istatistikleri

Finlandiya Veikkausliiga heyecanı devam ediyor. SJK Seinajoki, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü Ilves takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:30. 23 puanlı SJK Seinajoki 9. sırada bulunuyor, Ilves 31 puana sahip ve 7. sırada. SJK Seinajoki son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Ilves, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 719. İddaa'da SJK Seinajoki kazanır 2.00, berabere biter 2.90, Ilves kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

SJK Seinajoki son hafta oynanan VPS maçında 0-2 kazandı.

Ilves ise Honka karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.

SJK Seinajoki, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 11 gol yedi.

Ilves ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ilves, 13 gol atarken 20 gol yedi.

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