SJK Seinajoki - Inter Turku maçı istatistikleri

Finlandiya Veikkausliiga heyecanı devam ediyor. SJK Seinajoki, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Inter Turku takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 15:00. SJK Seinajoki 31 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Inter Turku 39 puanda ve 8. sırada. SJK Seinajoki, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Inter Turku, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 269 kodlu maçı oynayanlar; SJK Seinajoki galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.10, Inter Turku galibiyet oranı 4.00. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

SJK Seinajoki son hafta oynanan Hjk Helsinki maçında 1-0 yenildi.

Inter Turku, Honka karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet alan SJK Seinajoki, 17 gol attı ve 17 gol yedi.

Inter Turku, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Inter Turku, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 24 kez topu kendi kalesinde gördü.

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