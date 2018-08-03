SJK Seinajoki - VPS maç önü

Finlandiya Veikkausliiga maçında SJK Seinajoki ile VPS, 03 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. 19 puanlı SJK Seinajoki 9. sırada bulunuyor, VPS 34 puana sahip ve 3. sırada. SJK Seinajoki, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. VPS son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 167 kodlu maçı oynayanlar; SJK Seinajoki galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.90, VPS galibiyet oranı 2.60. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

SJK Seinajoki son hafta oynanan VPS maçında 1-0 kazandı.

VPS, SJK Seinajoki karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet alan SJK Seinajoki, 13 gol attı ve 11 gol yedi.

VPS ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. VPS, 11 gol atarken 11 gol yedi.

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