SKA Energiya - Mordovia Saransk maçı öncesi rakamlar

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. SKA Energiya, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Mordovia Saransk takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 11:00. SKA Energiya 5 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Mordovia Saransk 4 puanda ve 11. sırada. SKA Energiya son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Mordovia Saransk, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 227 kodlu maçta; İddaa oynayanlar SKA Energiya kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Mordovia Saransk sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

SKA Energiya önceki hafta Kuban Krasnodar mücadelesinde 5-0 kazandı.

Mordovia Saransk ise Khimki karşılaşmasında 4-3 yenildi.

SKA Energiya, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 1 gol yedi.

Mordovia Saransk ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Mordovia Saransk, 1 gol atarken 0 gol yedi.

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