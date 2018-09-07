SKA Energiya - Petrotrest düellosu

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. SKA Energiya, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Petrotrest takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 11:00. Maç öncesi SKA Energiya 11 puanla 12. sırada, Petrotrest 15 puanla 6. sırada bulunuyor. SKA Energiya, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Petrotrest, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 291 kodlu maçta; İddaa oynayanlar SKA Energiya kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 2.90, Petrotrest sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler.

SKA Energiya son haftadaki Petrotrest müsabasında 2-0 kazandı.

Petrotrest ise SKA Energiya karşılaşmasında 2-0 yenildi.

SKA Energiya, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 4 gol yedi.

Petrotrest, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Petrotrest 12 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ