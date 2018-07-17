SKA Energiya - Torpedo Armavir rakamlar

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. SKA Energiya, 17 Temmuz 2018 Salı günü Torpedo Armavir takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 12:00. SKA Energiya son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Torpedo Armavir, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 402. İddaa'da SKA Energiya kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Torpedo Armavir kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

SKA Energiya önceki hafta Tosno mücadelesinde 0-1 yenildi.

Torpedo Armavir, Volgar-Gazprom karşılaşmaında 2-0 yenildi.