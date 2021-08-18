Skandal görüntüye soruşturma açıldı! 0:00 / 0:00

DHA

İBB'ye bağlı Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı'nda ölen onlarca kedi ve köpeğin bir çukurun içinde çekilen görüntü ve fotoğrafları tartışma konusu oldu.

DHA'nın haberine göre, fotoğraflar sosyal medyada paylaştı. Mahalle sakinleri de barınaktan çevreye kötü koku yayıldığını iddia etti. Bugün ise barınakta hareketlilik vardı. Kedi ve köpeklerin cansız beledinin bulunduğu çukurun İBB'ye ait iş makineleri tarafından toprakla örtüldüğü görüldü. Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi Veteriner Başhekimi Mevlüt Maytalman de açıklamalarda bulurdu.

Maytalman, " Bakım evimizde 39 ilçenin gömü hizmeti bizde yapılmaktadır. Buraya gelen hayvanların gömü işleri, günlük yapılır. Görüntülerdeki nahoş görüntüler, gömü işlemi yapılmadan önceden çekilmiştir. Bu görüntü provokasyon amaçlı yapılmıştır. Gömü işlemi yapılan yerde herhangi gibi yerleşim alanı yok. Biz zaten bu alanda çalışıyoruz.Bu durumda ilk bizim hissetmemiz lazım kokuları, ve sosyal medyada paylaşan arkadaşı provokasyon yaptığı için kınıyorum" diye konuştu.

Maytalman, "Normal şartlarda zaten bakanlığımızın da yayınladığı kararla ölen hayvan çukura kazılan çukura atılır. Sıkıştırılmış toprakla gömülür. Mevzuat da budur. Bizde ölen hayvanları koyuyoruz çukurumuza üstünü kapatıyoruz. Ama bazen geç olabiliyor bu durum. Çünkü İSTAÇ birimi de ve başka birimlerde buraya geliyor" diye konuştu.

İBB BAŞKANI: SORUŞTURMA AÇILDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Tepeören Hayvan Bakımevi'nde hayatını kaybeden hayvan dostlarımızın defin edildiği alandaki görüntüleri asla kabul edemeyiz. Şehrimizi paylaştığımız canlı dostlarımıza yapılan bu uygulamayı yapan kişiler hakkında soruşturma açılmıştır. Gelişmeleri paylaşacağız" ifadelerini kullandı.