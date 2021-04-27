Skandal olay! Atatürk posteri çöpe atıldı 0:00 / 0:00

DHA

İlçede Doğan Demircioğlu İlkokulu'nun önündeki çöp konteynerinde, dün, vatandaşlar tarafından Atatürk posteri ve İstiklal Marşı tablosu bulundu.

DHA'nın haberine göre, durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Atatürk portresi ve İstiklal Marşı'nın yazılı olduğu tablo, yetkililer tarafından bulunduğu yerden alındı.

Denizli Valiliği'nden konu ile ilgili gerekli incelemenin yürütüldüğü ifade edilerek, "Okul müdürü R.Ö. görevden uzaklaştırılarak konunun aydınlığa kavuşturulması için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" denildi.