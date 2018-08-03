Skeid - Kjelsas karşılaşma önü

Skeid ve Kjelsas, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Norveç 2.Lig Grup 2 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:00. Maç öncesi Skeid 26 puanla 1. sırada, Kjelsas 22 puanla 5. sırada bulunuyor. Skeid son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Kjelsas son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 263 kodlu maçı oynayanlar; Skeid galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Kjelsas galibiyet oranı 0.00.

Skeid önceki hafta Alta mücadelesinde 0-1 kazandı.

Kjelsas ise Asker maçında 4-1 yenildi.

Skeid, evinde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 2 gol yedi.

Kjelsas, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kjelsas 8 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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