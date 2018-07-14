Skelleftea - Nyköpings BIS maçı istatistikleri

Skelleftea ve Nyköpings BIS, 15 Temmuz 2018 Pazar günü İsveç 1.Lig Kuzey maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Skelleftea 10 puanla 16. sırada, Nyköpings BIS 18 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi Skelleftea, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Nyköpings BIS, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 239. İddaa'da Skelleftea kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Nyköpings BIS kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Skelleftea son haftadaki Nyköpings BIS müsabasında 1-0 kazandı.

Nyköpings BIS ise Skelleftea maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Skelleftea, 13 gol attı ve 15 gol yedi.

Nyköpings BIS, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Nyköpings BIS, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.