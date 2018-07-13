Skövde AIK - Atvidaberg maçı heyecanı

İsveç 1.Lig Güney maçında Skövde AIK ile Atvidaberg, 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 15:00. Skövde AIK 14 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Atvidaberg 8 puanda ve 16. sırada. Skövde AIK, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Atvidaberg son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 139. İddaa'da Skövde AIK kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Atvidaberg kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Skövde AIK önceki hafta Atvidaberg mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Atvidaberg, Skövde AIK karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Skövde AIK, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Skövde AIK, kendi sahasında 7 gol attı, 13 gol yedi.

Atvidaberg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Atvidaberg, 8 gol atarken 22 gol yedi.