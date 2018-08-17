Skövde AIK - Mjallby maç önü

İsveç 1.Lig Güney heyecanı devam ediyor. Skövde AIK, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Mjallby takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Skövde AIK 18 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Mjallby 37 puanda ve 1. sırada. Skövde AIK, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Mjallby son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 358 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Skövde AIK kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Mjallby sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Skövde AIK önceki hafta Husqvarna FF mücadelesinde 1-3 kazandı.

Mjallby ise Ljungskile karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Skövde AIK, 8 gol attı ve 13 gol yedi.

Mjallby, dış sahada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Mjallby 17 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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