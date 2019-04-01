Fenerbahçe'de, Martin Skrtel'in Parma ile 2 yıllık anlaşmaya varmasının ardından gözler stoper transferine çevrilmiş durumda.

Milan ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Kolombiyalı stoper Zapata ile Fenerbahçe'nin imza aşamasına geldiği öne sürüldü. 32 yaşındaki savunmacı için bonservis bedeli ödemeyecek sarı-lacivertlilerin, ön sözleşmeyi imzalattığı Zapata da, İstanbul’a gelmek için gün sayıyor.