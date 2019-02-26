Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 3-3 berabere biten müsabakanın ardından Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel’e tribünden tesbih atıldı. Tesbihi yerden alan Skrtel taraftara ‘geri ister misin’ diye sorduktan sonra taraftarın istemesi üzerine kendisine atılan tesbihi tribünlere geri gönderdi.