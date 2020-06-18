Slah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - SAMSUN

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.Adreslerde, 1 pompalı av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 3 ses ve gaz tabancasından namlusu değiştirilerek üretilmiş tabanca, 3 ses ve gaz tabancası, 1 kasatura ve 650 fişek ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.Operasyonda M.B, R.V.K, G.A, A.B, Y.B, Z.Ş. ve B.Ş. gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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