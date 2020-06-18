Slah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - SAMSUN

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.Adreslerde, 1 pompalı av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 3 ses ve gaz tabancasından namlusu değiştirilerek üretilmiş tabanca, 3 ses ve gaz tabancası, 1 kasatura ve 650 fişek ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.Operasyonda M.B, R.V.K, G.A, A.B, Y.B, Z.Ş. ve B.Ş. gözaltına alındı.