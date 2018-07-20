Slask Wroclaw - Cracovia Krakow maçı istatistikleri

Slask Wroclaw ve Cracovia Krakow, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Polonya Ekstraklasa maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:30. Slask Wroclaw son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Cracovia Krakow, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 218. İddaa'da Slask Wroclaw kazanır 1.85, berabere biter 3.00, Cracovia Krakow kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Slask Wroclaw önceki hafta Korona Kielce mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Cracovia Krakow ise Zaglebie Lubin maçında 2-2 berabere kaldı.

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