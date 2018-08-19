Slask Wroclaw - Pogon Szczecin rakamlar

Slask Wroclaw ve Pogon Szczecin, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü Polonya Ekstraklasa maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Slask Wroclaw 4 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Pogon Szczecin 1 puanda ve 16. sırada. Slask Wroclaw, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Pogon Szczecin, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 724 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Slask Wroclaw kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.90, Pogon Szczecin sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Slask Wroclaw son hafta oynanan Arka Gdynia maçında 0-1 kazandı.

Pogon Szczecin ise Cracovia Krakow maçında 1-4 kazandı.

Slask Wroclaw, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 2 gol yedi.

Pogon Szczecin, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Pogon Szczecin 0 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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