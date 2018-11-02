Slask Wroclaw - Wisla Plock maçı rakamları

Slask Wroclaw ve Wisla Plock, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Polonya Ekstraklasa maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. Slask Wroclaw 15 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Wisla Plock 12 puanda ve 13. sırada. Slask Wroclaw son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Wisla Plock, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberliklik performans sergiledi.

İddaa'da 384 kodlu maçı oynayanlar; Slask Wroclaw galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.20, Wisla Plock galibiyet oranı 3.00. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Slask Wroclaw son haftadaki Korona Kielce müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Wisla Plock ise Jagiellonia Bialystok karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Slask Wroclaw, 8 gol attı ve 7 gol yedi.

Wisla Plock, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Wisla Plock 10 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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