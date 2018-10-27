Slaven Koprivnica - Dinamo Zagreb rakamlar

Slaven Koprivnica ve Dinamo Zagreb, 28 Ekim 2018 Pazar günü Hırvatistan 1.HNL maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:30. Slaven Koprivnica 12 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Dinamo Zagreb 27 puanda ve 1. sırada. Slaven Koprivnica son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Dinamo Zagreb son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 500 kodlu maçı oynayanlar; Slaven Koprivnica galibiyet oranı 6.25, beraberlik oranı 3.75, Dinamo Zagreb galibiyet oranı 1.30. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Slaven Koprivnica önceki hafta NK Osijek mücadelesinde 2-1 kazandı.

Dinamo Zagreb ise Inter Zapresic maçında 3-1 kazandı.

Slaven Koprivnica, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Slaven Koprivnica, kendi sahasında 9 gol attı, 10 gol yedi.

Dinamo Zagreb, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlike sahip. Bu maçlarda Dinamo Zagreb 8 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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