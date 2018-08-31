Slaven Koprivnica - Hajduk Split rakamlar

Hırvatistan 1.HNL heyecanı devam ediyor. Slaven Koprivnica, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Hajduk Split takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:30. Maç öncesi Slaven Koprivnica 3 puanla 7. sırada, Hajduk Split 3 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Slaven Koprivnica, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Hajduk Split son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 495. İddaa'da Slaven Koprivnica kazanır 3.20, berabere biter 2.90, Hajduk Split kazanır 1.85 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Slaven Koprivnica önceki hafta NK Osijek mücadelesinde 2-1 kazandı.

Hajduk Split ise HNK Rijeka karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Hajduk Split ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hajduk Split, 4 gol atarken 7 gol yedi.

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