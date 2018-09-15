Slaven Koprivnica - Lokomotiva Zagreb maçı heyecanı

Slaven Koprivnica ve Lokomotiva Zagreb, 16 Eylül 2018 Pazar günü Hırvatistan 1.HNL maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:30. Maç öncesi Slaven Koprivnica 7 puanla 6. sırada, Lokomotiva Zagreb 13 puanla 3. sırada bulunuyor. Slaven Koprivnica, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Lokomotiva Zagreb, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 696 kodlu maçı oynayanlar; Slaven Koprivnica galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.90, Lokomotiva Zagreb galibiyet oranı 2.80. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Slaven Koprivnica son haftadaki NK Osijek müsabasında 2-1 kazandı.

Lokomotiva Zagreb, Cibalia Vinkovci karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Slaven Koprivnica, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 2 gol yedi.

Lokomotiva Zagreb, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Lokomotiva Zagreb, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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