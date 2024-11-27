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        Haberler Bilgi Spor Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi, şifreli mi kanalda mı? FB Muhtemel 11

        Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag'a ile karşı karşıya gelecek. Fortuna Arena'da oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Slavia Prag-Fenerbahçe maçının tarihi ve saati taraftarların gündemindeki yerini aldı. Slavia Prag maçı öncesinde sarı lacivertlilerde eksiklikler dikkat çekerken, 5 futbolcu kamp kadrosuna alınmadı. Peki, Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte Slavia Prag-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 21:10 Güncelleme: 28.11.2024 - 17:55
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        Slavia Prag-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Slavia Prag karşısında galibiyet için sahaya çıkacak olan temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde hedefi ilk 8'e girebilmek. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 5 puanla 21. sırada yer aldı. Zorlu mücadeleye kısa bir süre kalırken, "Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?" sorularının yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte Slavia Prag-Fenerbahçe maçı tarihi ve maç saati...

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        SLAVİA PRAG-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Slavia Prag-Fenerbahçe maçı, 28 Kasım Perşembe günü saat 23.00'de oynanacak.

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        SLAVİA PRAG-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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        AMRABAT VE MERT HAKAN KADRODA YOK

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, mide enfeksiyonu geçiren Sofyan Amrabat ve grip olan Mert Hakan Yandaş kadroda yer almadı.

        Bu isimler dışında sarı kart cezası bulunan Rodrigo Becao da kafileye dahil edilmedi.

        Fenerbahçe'de Filip Kostic, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz ve Oğuz Aydın da UEFA listesinde olmadıkları için maçta forma giyemeyecek.

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        Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçının kamp kadrosu şu şekilde:

        Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Fred, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

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        FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

        Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Mert Müldür, Fred, İsmail Yüksek, Szymanski, Dusan Tadic, Saint-Maximin, Edin Dzeko.

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        FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DA KALAN MAÇLARI

        5. HAFTA: 28 KASIM PERŞEMBE

        23.00 SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE

        6. HAFTA: 11 ARALIK ÇARŞAMBA

        18.30 FENERBAHÇE - ATHLETIC BILBAO

        7. HAFTA: 23 OCAK PERŞEMBE

        20.45 FENERBAHÇE - LYON

        8. HAFTA: 30 OCAK PERŞEMBE

        23.00 MIDTJYLLAND - FENERBAHÇE

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