Slavia Prag-Fenerbahçe maçı için heeycanlı bekleyiş devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, 5. hafta maçında deplasmanında Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. İlk dört karşılaşmada topladığı 5 puanla 21. sırada yer alan sarı-lacivertliler, bu kritik mücadelede galibiyet hesapları yapıyor. Hazırlıklar Jose Mourinho'nun yönetiminde devam ediyor. Peki Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Avrupa Ligi maç programı ile Slavia Prag-Fenerbahçe maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı…