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        Haberler Bilgi Spor Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Slavia Prag-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB Avrupa Ligi puan durumu ve maç takvimi

        Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB UEFA Avrupa Ligi maç takvimi

        UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçları için geri sayım başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşacak. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, zorlu Slavia Prag deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kanarya, 5 puanla 21'inci sırada bulunuyor. Peki Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, FB Avrupa Ligi maç takvimi ve puan durumu…

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        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 10:47 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:45
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        Slavia Prag-Fenerbahçe maçı için heeycanlı bekleyiş devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, 5. hafta maçında deplasmanında Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. İlk dört karşılaşmada topladığı 5 puanla 21. sırada yer alan sarı-lacivertliler, bu kritik mücadelede galibiyet hesapları yapıyor. Hazırlıklar Jose Mourinho'nun yönetiminde devam ediyor. Peki Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Avrupa Ligi maç programı ile Slavia Prag-Fenerbahçe maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı…

        2

        SLAVİA PRAG-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Slavia Prag-Fenerbahçe maçı, 28 Kasım Perşembe günü 23:00'te başlayacak.

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        SLAVİA PRAG-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Mücadele TRT 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

        Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon şimdiye kadar oynadığı 4 maçtan 5 puan çıkardı. İlk maçında Union Saint-Gilloise’yi 2-1’lik skorla mağlup eden Sarı Lacivertliler, sonrasında Twente ile 1-1 berabere kaldı.

        Manchester United karşısında ise evinde 1-1’lik bir sonuç aldı. Ancak grup aşamasındaki son maçında AZ Alkmaar’a deplasmanda 3-1 yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini aldı.

        Fenerbahçe gruptaki puanını 5'e çıkararak 21. sırada yer alıyor. Temsilcimiz bu deplasmanda kazanarak hem 3 puanı cebine koymayı hem de Avrupa Ligi'nde üst sıralarda yer almayı hedefliyor.

        5

        FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

        5. HAFTA

        28 Kasım Perşembe

        23.00 Slavia Prag-Fenerbahçe

        6. HAFTA

        11 Aralık Çarşamba

        18.30 Fenerbahçe-Athletic Bilbao

        6

        7. HAFTA

        23 Ocak Perşembe

        20.45 Fenerbahçe-Lyon

        8. HAFTA

        30 Ocak Perşembe

        23.00 Midtyjalland-Fenerbahçe

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