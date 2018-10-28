Slavia Prague - Dukla Praha rakamlar

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. Slavia Prague, 29 Ekim 2018 Pazartesi günü Dukla Praha takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Slavia Prague 30 puanla 1. sırada, Dukla Praha 10 puanla 15. sırada bulunuyor. Slavia Prague, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Dukla Praha son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 598 kodlu maçı oynayanlar; Slavia Prague galibiyet oranı 1.05, beraberlik oranı 6.00, Dukla Praha galibiyet oranı 10.00. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Slavia Prague son hafta oynanan Dukla Praha maçında 5-0 kazandı.

Dukla Praha, Slavia Prague karşılaşmaında 5-0 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Slavia Prague, 16 gol attı ve 4 gol yedi.

Dukla Praha ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dukla Praha, 4 gol atarken 14 gol yedi.

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