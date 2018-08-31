Slavia Prague - Viktoria Plzen karşılaşma önü

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında Slavia Prague ile Viktoria Plzen, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Slavia Prague 15 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Viktoria Plzen 18 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Slavia Prague, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Viktoria Plzen, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 504 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Slavia Prague kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 2.90, Viktoria Plzen sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Slavia Prague son hafta oynanan Teplice maçında 0-3 kazandı.

Viktoria Plzen ise Dukla Praha maçında 1-5 kazandı.

Slavia Prague, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Slavia Prague, kendi sahasında 7 gol attı, 3 gol yedi.

Viktoria Plzen, dış sahada 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Viktoria Plzen 5 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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