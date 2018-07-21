Sligo Rovers - Dundalk maçı rakamları

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. Sligo Rovers, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Dundalk takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Sligo Rovers 26 puanla 8. sırada, Dundalk 61 puanla 1. sırada bulunuyor. Sligo Rovers son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Dundalk, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 430 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sligo Rovers kazanırsa 6.25, beraberlik çıkarsa 3.75, Dundalk sahadan galip ayrılırsa 1.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Sligo Rovers önceki hafta Bohemians mücadelesinde 0-3 kazandı.

Dundalk, St Patrick`s Ath karşılaşmaında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Sligo Rovers, 8 gol attı ve 20 gol yedi.

Dundalk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 8 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Dundalk, deplasmanda 26 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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