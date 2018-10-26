Sligo Rovers - Shamrock rakamlar

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. Sligo Rovers, 26 Ekim 2018 Cuma günü Shamrock takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maç öncesi Sligo Rovers 39 puanla 8. sırada, Shamrock 62 puanla 3. sırada bulunuyor. Sligo Rovers son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Shamrock, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberliklik performans sergiledi.

İddaa'dan 208 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sligo Rovers kazanırsa 3.70, beraberlik çıkarsa 3.30, Shamrock sahadan galip ayrılırsa 1.60 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Sligo Rovers son hafta oynanan Bohemians maçında 1-1 berabere kaldı.

Shamrock ise Waterford United karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet alan Sligo Rovers, 12 gol attı ve 26 gol yedi.

Shamrock ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Shamrock, 15 gol atarken 13 gol yedi.

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