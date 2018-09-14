Sligo Rovers - St Patrick`s Ath düellosu

İrlanda Premier Lig maçında Sligo Rovers ile St Patrick`s Ath, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. 35 puanlı Sligo Rovers 8. sırada bulunuyor, St Patrick`s Ath 40 puana sahip ve 5. sırada. Sligo Rovers, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. St Patrick`s Ath, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 511 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sligo Rovers kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 2.90, St Patrick`s Ath sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Sligo Rovers son hafta oynanan Cork City maçında 1-2 kazandı.

St Patrick`s Ath ise Waterford United karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Sligo Rovers, evinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 22 gol yedi.

St Patrick`s Ath, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda St Patrick`s Ath 8 kez gol sevinci yaşadı, 24 kez topu ağlarında gördü.

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