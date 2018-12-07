Fenerbahçe'nin Leicester City'den 1 yıllığına kiraladığı forvet oyuncusu İslam Slimani, sezon başından beri bir türlü yapamadığı patlama sebebiyle oldukça baskı altına girmişti. Uzun süre golden uzak kalan Cezayirli yıldız, psikolojik olarak oldukça zor günlerden geçiyordu. Bu durumun fazlasıyla farkında olan Koeman da golcü oyuncusunu Giresunspor'a karşı 90 dakika sahada tuttu.

Maç içinde de karşı karşıya bir pozisyondan yararlanamayan Slimani, daha sonra 80. dakikada şık bir kafa golü atarak takımına galibiyeti getiren golü attı. Bu gol her ne kadar kupa maçında Giresunspor'a atılmış olsa dahi Slimani'ye derin bir nefes aldırdı. Maçtan sonra oldukça keyifli olan Slimani arkadaşlarına üzerindeki gol atamama baskısını kırdığını söyledi.

Şimdi ise bir gol serisi yakalayıp kendine dahi yakıştıramadığı uzun süreli sessizliği unutturmak isteyen Slimani, Akhisar Belediyespor maçına oldukça motive olmuş durumda. Bu maçta da gol veya goller atıp takımına 3 puan kazandırmak isteyen Cezayirli, psikolojik açıdan da tamamen toparlanmayı istiyor.

İslam Slimani'nin gol atmasına takım arkadaşları da oldukça sevinirken maç sonunda herkes takım arkadaşını tebrik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ