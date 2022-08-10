Slovacko Fenerbahçe maçı için geri sayım başlamış durumda. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçına sahne olacak zorlu randevu öncesi merak edilen bilgileri bir araya getirdik. Peki, Slovacko Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak?