Slovacko - Sigma Olomouc maçı heyecanı

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında Slovacko ile Sigma Olomouc, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:00. Maç öncesi Slovacko 3 puanla 11. sırada, Sigma Olomouc 3 puanla 10. sırada bulunuyor. Slovacko, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Sigma Olomouc son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 635 kodlu maçı oynayanlar; Slovacko galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 2.70, Sigma Olomouc galibiyet oranı 2.30. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Slovacko son haftadaki Viktoria Plzen müsabasında 1-4 yenildi.

Sigma Olomouc, Tescoma Zlin karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Slovacko, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Slovacko, kendi sahasında 2 gol attı, 1 gol yedi.

Sigma Olomouc, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sigma Olomouc 4 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ