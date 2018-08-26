Slovacko - Tescoma Zlin rakamlar

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında Slovacko ile Tescoma Zlin, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. 9 puanlı Slovacko 6. sırada bulunuyor, Tescoma Zlin 10 puana sahip ve 5. sırada. Slovacko son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Tescoma Zlin son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 755 kodlu maçı oynayanlar; Slovacko galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.90, Tescoma Zlin galibiyet oranı 2.80. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Slovacko son haftadaki FK Baumit Jablonec müsabasında 2-0 yenildi.

Tescoma Zlin ise Slovan Liberec karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Slovacko, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 2 gol yedi.

Tescoma Zlin, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Tescoma Zlin, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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