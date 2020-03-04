AA

Slovakya'da seçim sonuçlarını gazeteci cinayeti belirledi



- Gazeteci Csaba Cuth: - "Seçmenler için en önemli motivasyon hükümeti düşürmekti ve bu Kuciak cinayetinden beri öngörülüyordu zaten. Geçen seçimlere göre seçime katılım oranı yüzde 5 artış gösterdi" - "(Aşırı sağ) Onları destekleyen kesim genelde gençler ve bu tehlikeli. Şimdi kurulacak hükümetin sorumluluğu büyük çünkü hükümette herhangi bir kriz çıkarsa o zaman onlar demokrat partilerin yetersiz olduğu gerekçesi ve güvenliği sağlama vaadiyle kamuoyunu kendi taraflarına çekebilir"

MEHMET YILMAZ/ AŞKIN KIYAĞAN - Slovakya'da, yolsuzluk olaylarını araştıran gazeteci Jan Kuciak ve kız arkadaşının 2018'de öldürülmesi, 29 Şubat'ta düzenlenen genel seçim sonucunu belirledi.

Seçimlerde, geçen yılki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde sadece yüzde 5 oy alan Basit İnsanlar ve Bağımsız Kişiler Partisi (OLANO) yüzde 25 oy alarak kazandı. İktidardaki Yön-Sosyal Demokrat Partisi (SMER-SD) ise 4 yıl önceki seçimlere göre yüzde 10 oy kaybetti.

Kuciak ve kız arkadaşının 2018'de öldürülmesi ve sonrasında yaşanan gelişmelerin seçim sonuçlarını belirlediği, seçim kampanyasında yolsuzlukla mücadeleyi ön plana çıkararak oylarını yüzde 5'ten 25'e çıkaran OLANO Genel Başkanı Igor Matovic'in bu yüzden başarılı olduğu yorumları yapılıyor.

- "Seçmenler hem hükümeti hem de ortaklarını cezalandırdı"

Slovakya'da yayın yapan Bumm.sk haber sitesi Genel Yayın Yönetmeni Csaba Cuth, Slovakya seçim sonuçlarını AA muhabirine değerlendirdi.

Kuciak'ı öldürenlerin hükümet partisi ile çeşitli bağlarının ortaya çıkmasının seçmende büyük tepkiye neden olduğunu söyleyen Cuth, ''Seçmenler için en önemli motivasyon hükümeti düşürmekti ve bu Kuciak cinayetinden beri öngörülüyordu zaten. Geçen seçimlere göre seçime katılım oranı yüzde 5 artış gösterdi. Seçmenler sadece SMER-SD'i değil aynı zamanda 2 koalisyon ortağını da cezalandırdı. Slovakya Ulusal Partisinin (SNS) yanı sıra herhangi bir krize neden olmayan Macar azınlıkların oluşturduğu Most-Hid de parlamento dışında kaldı.'' dedi.

Halkın değişim istediğine, ülkede geçen yıl düzenlenen hem cumhurbaşkanlığı hem de AP seçimlerini iktidar partisinin kaybettiğine dikkati çeken Cuth, seçmenlerin iktidar adayına şans tanımadığını, geçen yıl düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Zuzana Caputov'u, genel seçimlerde ise Matovic'i lider olarak seçtiğini anlattı.

Cuth, Matovic'in geniş bir koalisyon kurarak parlamentoda 5'te 3'lük çoğunluğu sağlamak istediğini söyledi.

- Slovakya'da aşırı sağ tehlikesi devam ediyor

Aşırı sağcı Bizim Slovakyamız Partisinin (LSNS) seçimde aldığı oy oranında çok ciddi bir artış olmamasına rağmen ülkede aşırı sağ tehlikesinin devam ettiğine işaret eden Cuth, ''Onları destekleyen kesim genelde gençler ve bu tehlikeli. Şimdi kurulacak hükümetin sorumluluğu büyük çünkü hükümette herhangi bir kriz çıkarsa o zaman onlar demokrat partilerin yetersiz olduğu gerekçesi ve güvenliği sağlama vaadiyle kamuoyunu kendi taraflarına çekebilir.'' diye konuştu.

Seçimleri kazanan OLANO'nun Avrupa Birliği (AB) ile ilişkisini de değerlendiren Cuth, OLANO'nun bugüne kadar AB'ye ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'e ağır eleştirileri olmadığını, bu yüzden ciddi bir AB karşıtlığının beklenmediğini söyledi.

- Seçim sonuçları

Slovakya Seçim Komisyonu tarafından açıklanan resmi verilere göre, 6 parti yüzde 5'lik seçim barajını aşarak parlamentoya girmeye hak kazanmıştı.

OLANO yüzde 25, iktidardaki SMER-SD yüzde 18, Aileyiz Partisi (Sme Rodina) yüzde 8, aşırı sağcı LSNS yüzde 8, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (SAS) yüzde 6, İnsanlar İçin Partisi (Za Ludi) ise yüzde 5 oy alarak parlamentoya girmeye hak kazanmıştı.

Bu sonuçlara göre, 150 sandalyeli parlamentoda, OLANO 53, SMER-SD 38, Sme Rodina 17, LSNS 17, SaS 13, Za Ludi ise 12 milletvekili ile temsil hakkı elde etmişti.

- Kuciak’ın öldürülmesi

Slovakya'da yolsuzluk olaylarını araştıran gazeteci Jan Kuciak ve kız arkadaşı 2018'de uğradıkları silahlı saldırıda öldürülmüşlerdi.

Cinayetin ardından ülkede düzenlenen geniş katılımlı protesto gösterileri sonucunda Başbakan Robert Fico'nun yanı sıra Kültür Bakanı Marek Madaric, İçişleri Bakanı Robert Kalinak ve onun yerine atanan Tomas Drucker istifa etmişti.

,Aşkın Kıyağan