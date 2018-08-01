Slovakya'da şube açan Rus milliyetçisi 'Gece Kurtları' ülkeyi alarma geçirdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen "Gece Kurtları" adlı Rus milliyetçisi motosikletçiler, başkent Bratislava yakınlarında bir şube açtı. Slovakya hükümeti bu gelişme için "rahatsız edici" dedi ve kulübün faaliyetlerinin yakından izleneceğini duyurdu.
01.08.2018 - 13:56 | Güncelleme:
Slovakya'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen "Gece Kurtları" adlı Rus milliyetçisi motosikletli oluşum, başkent Bratislava yakınlarında bir şube açtı. Slovakya hükümeti bu gelişme için "rahatsız edici" dedi ve kulübün faaliyetlerinin yakından izleneceğini duyurdu.
Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçılara askeri yardım sağlamakla suçlanan Gece Kurtları, ABD'nin yaptırım listesinde bulunuyor.
Slovakya Cumhurbaşkanı Andrej Kiska, "Rejimin, bir komşu ülkenin işgaline karışmış aracı" olarak nitelediği Gece Kurtları'nın ülkeleri için "ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu" söyledi.
Slovakya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Peter Susko da BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu grubun üyelerinin zararlı bir etkisi olduğunu düşünüyoruz. Özellikle de tarihi yeniden yazma emelleri söz konusu olduğunda" dedi.
'NATO suç örgütü'
Sözcü Susko, grubun, 'Kırım'ı Rus toprağı, Stalin'i büyük bir kahraman ve NATO'yu bir suç örgütü olarak gördüğünü' söyledi.
Susko, kulüp statüsünde oldukları için Gece Kurtları hakkında Rus Büyükelçiliği nezdinde girişimde bulunmalarının zor olduğunu da belirtti.
Gece Kurtları adlı oluşum Slovakya'da bulunan milliyetçi NV Europa ile birlikte bir domuz çiftliğini adres olarak kullanıyor.
Rus motosikletliler, burayı İkinci Dünya Savaşı'nda motosiklet kullanan Sovyet birlikleri anısına bir "İkinci Dünya Savaşı müzesine" dönüştüreceklerini söylüyor.
Gece Kurtları'nın "Cerrah" lakaplı lideri Aleksander Zaldostanov sık sık Putin'le bir araya geliyor. Öyle ki, Putin, 2011 yılında Novorossiysk'teki bir festivalde bu grubun üyeleri ile birlikte motosiklet sürmüştü.
Putin, 2013 yılında Zaldostanov'a onur madalyası da verdi.
'5 binden fazla üyeleri var'
Amerikan yönetimi Gece Kurtları'nın Rus özel güçleriyle bağlantısı olduğunu öne sürüyor.
Slovak Noviny Televizyonu'na göre Gece Kurtları'nın 5 binden fazla üyesi ve Sırbistan, Romanya, Makedonya ve Bulgaristan dahil bazı Avrupa ülkelerinde şubeleri var.
2016'da Letonya, Gece Kurtları'nın ülkedeki liderini sınır dışı etmişti. Polonya da Gece Kurtları'na ülkeye giriş izni vermemiş, bu karar Moskova'nın tepkisine neden olmuştu.
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