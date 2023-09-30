Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler BBC Dünya Slovakya’da hız kamerasında direksiyon başında görüntülenen köpeğin sahibine ceza

        Slovakya’da hız kamerasında direksiyon başında görüntülenen köpeğin sahibine ceza

        Slovakya Polisi, hız kamerasında direksiyon başında görüntülenen köpeğin sahibine para cezası kesti.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 30.09.2023 - 15:00 Güncelleme: 30.09.2023 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Slovakya'da hız kamerasında direksiyon başında görüntülenen köpeğin sahibine ceza
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBC TÜRKÇE

        gülümseyen köpekPOLICIA SR

        Rob Cameron | BBC News

        Slovakya Polisi, hız kamerasında direksiyon başında görüntülenen köpeğin sahibine para cezası kesti.

        Polisin Facebook sayfasında paylaştığı fotoğrafta, bir Skoda içinde direksiyonun başında gülümseyen bir köpek gözüküyordu.

        Köpeğin sahibi ise sürücü koltuğundayken köpeğin bir anda kucağına fırladığını savundu.

        Fakat yetkililer, başkent Bratislava’nın kuzeydoğusundaki Streusy köyünde gerçekleşen bu olayın görüntülerinde aniden kucağa sıçrama gibi bir hareketin gözlemlenmediğini aktardı.

        Cezanın aşırı hız nedeniyle mi yoksa hareket halindeki bir araçta evcil hayvanı sabitleyememekten mi kesildiği netleşmedi.

        Öte yandan Slovakya Polisi evcil hayvan sahiplerinde, yola çıkarken hayvanlarını sabitleme hatırlatmasında bulundu:

        “Küçük bir hayvan bile sürüş halindeyken hayatınızı ve sağlığınızı tehlikeye atabilir.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        Szymanski göz dolduruyor!
        Szymanski göz dolduruyor!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Olay anı kamerada! Kafede oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Ajax'ı pişman etti!
        Ajax'ı pişman etti!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        New York sele teslim oldu: Deniz aslanı parktan kaçtı
        New York sele teslim oldu: Deniz aslanı parktan kaçtı
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        Adana'da korkunç olay! Boşanma davası çıkışı öldürdüler!
        Adana'da korkunç olay! Boşanma davası çıkışı öldürdüler!
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        İstanbul'da "Pes" dedirten mekan! Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        İstanbul'da "Pes" dedirten mekan! Turistleri 79 kez dolandırdılar!
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        AKOM'dan İstanbul için uyarısı! Bu saatlere dikkat
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro